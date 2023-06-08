Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, tarikat ve cemaatlerin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18'le kazandığı seçime giden süreçte yayınladıkları açıklamaları köşesine taşıdı; sonucun netleşmesi sonrası verilen mesajları değerlendirdi.

"Seçimi Erdoğan kazandı diyoruz da cemaatler öyle düşünmüyor" diyen Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Hepsinin, 'bizim sayemizde', 'şeyhimizin dualarıyla' türünden açıklamaları birbirini izliyor. Cübbeli Ahmet Hoca, seçim sonrası analizinde, Erdoğan’ın zaferini, kendi rüyasına bile bağladı: 'Bu fakir kardeşinizin iki ay kadar önce gördüğü rüyasında buyrulan: ‘Mutlaka kazandıracaklar’ sözünün de sadık olduğu böylece anlaşılmış oldu.' 'Cemaat işte' deyip geçmeyin...

Aksi örnek de var. Geleneksel olarak merkez sağı seçen Süleymancılar, Erdoğan’a oy vermedi. Bakıyorum, bu durum Süleymancılar’a operasyon çağrılarına, 'yeni FETÖ' ilan edilmelerine ya da yargılama çağrılarına sebep olmuş."

'Paralel yapıların' başka isimler altında devlette kendisine yeniden alan açtığına dikkati çeken gazeteci, "15 Temmuz’dan sonra, iktidarın tepesindekiler, 'Artık siyasete karışamazlar' diyordu. Aradan 7 yıl geçti. Şimdi, 'Allah’ını seven cemaat defansa gelsin' denilerek sözde 'seçim kazandıran cemaatler' yaratıldı" ifadesini kullandı.

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