Kulis: AKP'de İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması, bir kişinin adını öne çıkarıyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AKP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması nedeniyle 'Tevfik Göksu' isminin, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'ya göre daha fazla öne çıktığını söyledi.

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Kulis: AKP'de İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması, bir kişinin adını öne çıkarıyor

Sözcü yazarı Aytunç ErkinAKP İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'medya buluşmasında' edindiği izlenimleri okurlarıyla paylaştı; başkan Osman Nuri Kabaktepe'nin "Yerel seçimde adayınız kim olacak?" şeklindeki soruya yanıt vermediğini, ancak 30'dan fazla gazetecinin olduğu ortamda özellikle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun isminin sıkça geçtiğini söyledi.

Erkin, iktidar partisinde 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere dair hazırlıkların başladığını ve 'öz kadroların' sahada olacağı bir sürecin yaşanacağını vurguladıktan sonra şunları kaydetti:

"Kabaktepe de toplantıda, 28 Mayıs gecesi Erdoğan'ın yaptığı iki konuşmada 'Seçim hazırlıklarına başlayın' talimatına uygun davrandıklarını söyledi. Farkında olduğu bir durum var AKP il başkanının: AKP'nin aldığı oy yüzde 35, Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 52… Aradaki farkın 'Erdoğan' olduğunu vurgulayan cümleler kurdu. Çünkü… AKP, 2018 yılı seçimlerinde yüzde 42.56 oy alarak 295 milletvekili çıkarmıştı.

Ancak, 14 Mayıs'taki seçimlerde aynı başarıyı gösteremedi ve oy oranı yüzde 35.58'e geriledi ve bu kez 267 milletvekilini parlamentoya gönderdi. Toplantıda olan deneyimli bir isim, 'Kurumsallaşma olmadan olmaz. Bireyden teşkilatlara kadar kurum olmak lazım' değerlendirmesi yaptı. Bu cümleleri kurma nedeni de kendisine yönelttiğim, 'Seçimleri Erdoğan kazandı, AKP değil. Sonrasında yani Erdoğan olmazsa ne yapacaksınız?' sorum üzerine kurdu.

SONUÇAKP'de 31 Mart hazırlıkları hem saha hem de 'aday kim olacak?' üzerinden başladı. İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması Tevfik Göksu ismini, adı geçen diğer eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'ya göre daha fazla öne çıkarıyor. Bakalım Beştepe ve AKP içindeki güç dengeleri nasıl bir karar alacak?"

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AKP Osman Nuri Kabaktepe Tevfik Göksu Süleyman Soylu Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
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