Engin Altay: CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı, çekilmesini bilmek lazım; bu seçime 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim

21 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olan, ancak ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından yeni dönemde grup başkanvekili olmayı kabul etmediği belirtilen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan siyasetçi, kararının nedeninin sorulması üzerine "Çekilmesini bilmek lazım" ifadesini kullandı ve ekledi: "CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe."

Altay, seçimden sonra yenilenen Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) da eleştirdi. "Kurultay yerel seçimden sonraya bırakılırsa ne olur?" şeklindeki soru karşısında şunları söyledi: "Doğru olmaz. Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!"

Saymaz'ın yönelttiği sorular ve Altay'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Neden görev almadınız?

Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, "Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol" dedi arkadaşlar, kabul etmedim.

- Neden?

Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama "Yeni yüzler gelsin" derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi.

- "Çekilmek lazım" cümlesini seçim sonuçlarıyla bağlantılı söylüyorsunuz değil mi?

Tabi yani. Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm.

- Bu görüşünüzü partide de söylediniz mi?

Genel başkanın yanında söyledim. "Çekilmeyi bilmek lazım"ı kendisine de söyledim. Kendisi için "Sen çekil" diye söylemedim ama "Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım" dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim.

- Sizin dışınızda çekilen…

Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok.

- Neden?

Bilemem.

- Çekilmesi gerekenler yok muydu?

Vardı tabi. Zaten MYK üyelerinin tamamı istifasını verdi genel başkana. Çekilmemesi lazım gelen bir kişi vardı, Ali Öztunç. O da tasfiye edildi.

- Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?

Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım.

- Seçim sonucuna başarı demek mümkün mü?

Değil. Bu seçime "başarı" diyenin aklından şüphe ederim.

- CHP nasıl bir ders çıkarmalı?

CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe.

- MYK'daki değişiklik yeterli mi?

Yeterli değil, nasıl yeterli olsun.

- Kurultay yerel seçimden önce mi yapılmalı, sonra mı?

Kesinlikle seçimden önce yapılmalı. Genel başkana söyledim. Kurultay yerel seçimden önce yapılmazsa bir fecaattir.

Katıldığım son MYK'da söyledim. "Kurultayı yerel seçimlerden önce yapmalısınız" dedim.

- Kurultay seçimden sonraya bırakılırsa ne olur?

Doğru olmaz. Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!

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