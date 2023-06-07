Olan yine garibana olacak

Haber: Sema Kızılarslan - Melisa Gülbaş



Döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türk Lirası ise günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor. Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasa gece yarısı da 22,06 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi. Saat 13.00 itibarıyla dolar 23.16'dan işlem görüyor.

İstanbul-Beyoğlu’nda yurttaşlara döviz kurunun artışını ve ekonomi sorduk.

Kaynak: Gerçek Gündem