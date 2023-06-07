Olan yine garibana olacak

Döviz kuru durdurulamıyor... Dolar ve Euroda arka arkaya rekorlar gelirken, Türk lirası her geçen saniye değer kaybetmeye devam ediyor. İstanbul-Beyoğlu’nda yurttaşlara döviz kurunun artışını ve ekonomiyi sorduk.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Haber: Sema Kızılarslan - Melisa Gülbaş 

Döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türk Lirası ise günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor. Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasa gece yarısı da 22,06 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi. Saat 13.00 itibarıyla dolar 23.16'dan işlem görüyor.

İstanbul-Beyoğlu’nda yurttaşlara döviz kurunun artışını ve ekonomi sorduk.

Kaynak: Gerçek Gündem

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dolar ekonomik kriz
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