Bloomberg dövizdeki artışın sebebini yazdı: Şimşek, döviz kurlarına yapılan müdahalenin yumuşatılmasını istiyor

Piyasalarda bugün hareketli saatler yaşandı. Dolar ve euro kurları art arda rekor kırarak, tarihi zirveye yükseldi. ABD merkezli Bloomberg, dövizdeki yükselişin sebebini açıklayan bir haber yayımladı.

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Bloomberg dövizdeki artışın sebebini yazdı: Şimşek, döviz kurlarına yapılan müdahalenin yumuşatılmasını istiyor

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yükselişini hızlandıran dolar ve euro bugün adeta patlama yaptı. Dolar/TL kuru 23,15'in üzerini gördü. Euro kurunda ise 25 liranın üzeri ilk kez test edildi.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, dövizdeki yükselişe ilişkin dikkat çekici bir haber yayımladı.

"Türkiye'nin yeni ekonomi ekini savunmayı geri çekince TL çakıldı" denilen haberde, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası'ndan kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilen döviz kurlarına yapılan müdahalelerin yumuşatılmasını istediğini yazıldı.

Bu istekle birlikte döviz satışlarının geçici olarak durmasıyla, TL'de sert düşüş görüldüğü kaydedildi. Haberde bu durumun, "yeni ekonomi yönetiminin daha geleneksel politikalara yönelmesinin bir parçası olduğuna" işaret edildi.

REUTERS DA AYNI NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu toplam dört işlemci ise TL'nin değerinin piyasa koşullarında belirlendiği bir yapıya doğru gidişin adımlarını döviz piyasasında görmeye başladıklarını, TCMB'nin rezerv kayıplarının da geçen hafta itibarıyla durduğuna dikkat çektiler.

Başta döviz olmak üzere son yıllardaki ekonomi politikaları sürdürülemez olduğu için eleştiriliyordu. Uluslararası yatırımcılardan kabul görmeyen uygulamaların başında döviz politikasının kamu tarafından belirlenmesi de geliyor.

Bir işlemci, "Yapılması gereken çok düzenleme ve değişiklik var ancak gittiğimiz sonuç her geçen gün daha da netleşiyor. TL'nin değerinin piyasa koşullarında belirlenmesine doğru gidiyoruz. Otoriteler döviz piyasasında bence bunun sinyallerini veriyor" dedi.

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