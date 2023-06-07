Finlandiya, 9 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Helsinki'den salı günü yapılan açıklamada, "Finlandiya, istihbarat kapasitesinde görev yapan 9 Rusya Büyükelçiliği çalışanını sınır dışı edecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesi arasında yapılan toplantıdan sonra yapılan toplantıdan sonra Finlandiya, diplomatların yaptıklarının Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ifade etti.

AFP'ye açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Direktörü Marja Liivala, kararın Finlandiya istihbaratının topladığı bilgilerle alındığını belirtti.