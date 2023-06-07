Rusya’da bozuk alkolden 29 kişi öldü

Rusya’nın batısındaki Ulyanovsk şehrinde bozuk alkol tehlikesi sürüyor. Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, bozuk alkol içen 29 kişinin öldüğü belirtilirken, 61 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi. Tedavi altındaki 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

"Yaşamınızı riske atmayın" ifadeleriyle uyarılarda bulunan Bakanlık, alkolün markalandığını söyleyerek, bölge sakinlerinden satıldığı takdirde yetkilileri bilgilendirmeleri istendi.

ALKOLDE METANOL BULUNDU

Ulyanovsk Valisi Alexei Russkikh, bölge halkının Samara şehrinde üretilen alkolü içtikten sonra hastalandığını ve bölgedeki kliniklerde tedavi altına alındıklarını söyledi. Russkikh, bölgedeki güvenlik güçlerinin ürünlere el koyduğunu açıkladı. Rus yetkililerin başlattığı soruşturma sonucunda pazartesi günü alkolün, sahte alkollerdeki aktif madde olan ve insanlar için aşırı derecede zehirli metanol içerdiği bildirildi.

Rusya’da sahte alkol özellikle yaşam standartları düşük olan kırsal alanlarda oldukça sık görülüyor. Yine 2021 yılında metanol içeren sahte alkolden 34 kişi ölmüştü.

Kaynak: İHA