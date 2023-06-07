Numan Kurtulmuş üçüncü turda Meclis Başkanı seçildi

TBMM Başkanlığı seçiminin 3. turunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni başkanı oldu.

Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı.

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli - en yaşlı üye olarak - geçici başkan sıfatıyla oturumu başlattı.

Önce milletvekili olan eski bakanlar ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti.

Oturuma verilen aranın ardından 30. Meclis Başkanı'nın seçimi için ilk oylama yapıldı. Birinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

İkinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna (400) ulaşamadı.

Özbudun ve Yeneroğlu, adaylıktan çekildi. TBMM Başkanlığı seçiminde üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü turda Numan Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 160 oy aldı. Kurtulmuş, 321 milletvekilinin oyunu alarak 3. turda yeni Meclis Başkanı seçildi.

Başkan seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy arandı. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlandı eğer sağlanamasaydı iki aday için dördüncü oylama yapılacaktı. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecekti.