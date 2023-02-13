İspanyol arama kurtarma ekibi Türkiye'den ayrıldı: Bizde ömür boyu iz bırakacak

İspanya'dan gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'den ayrıldı

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İspanyol arama kurtarma ekibi Türkiye'den ayrıldı: Bizde ömür boyu iz bırakacak

Maraş merkezli iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye'ye gelen USAR, ülkesine dönmeden önce son bir paylaşım yaparak Türkiye'ye veda etti.

USAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol ekip, dün yaptığı paylaşımda ise "Çok zor günler geçirdik ve Türkiye vatandaşları ve kurtarma ekipleriyle ortak görevler yaptık. Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz" sözleriyle veda etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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