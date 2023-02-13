Fahiş fiyatla çorba satışına 1 milyon 860 bin lira ceza

Deprem bölgesinde bir dinlenme tesisinde fahiş fiyatla çorba satılması sosyal medyada tepki gördü. Ticaret Bakanlığı, bu işletmeye 1 milyon 860 bin TL ceza kesildiğini duyurdu

Fahiş fiyatla çorba satışına 1 milyon 860 bin lira ceza

Deprem bölgesinde bir dinlenme tesisinde fahiş fiyatla çorba satılması sosyal medyada tepki gördü. Ticaret Bakanlığı, bu işletmeye 1 milyon 860 bin TL ceza kesildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır.

Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA

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