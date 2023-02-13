Hatay için 3 sene önce yapılan uyarı: 52 bin bina yıkılacak, 30 bin can kaybı yaşanacak

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha önce AFAD'ın Kahramanmaraş'ın beklenen depreme hazır olmadığı yönündeki raporu ortaya çıkmıştı.

Benzer bir raporun Hatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Utku Şahin tarafından 2020 yılında Hatay için de hazırlandığı belirlendi.

Şahin tarafından hazırlanan ve Reslilience (Dirençlilk) Dergisi'nde yayınlanan akademik rapor, 7,5 büyüklüğünde depremde Antakya’da 57.891 binanın, 57.475’inin hasar göreceği, 52.133’ününse yıkılacağı ve 30.000 kişinin öleceği öngörüsünde bulunuyor.

"Afet Yönetimi ve Planlaması Perspektifinden Türkiye Afet Müdahale Planının Değerlendirilmesi" başlığını taşıyan raporda, "2014 yılında yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planını bu ilkeler ışığında yeniden okuma ve değerlendirme amacını taşıyan bu çalışmada elde edilen bulgular, Türkiye’nin afet yönetimine ilişkin uzun dönemli bir ulusal stratejiye ve bu stratejiyi destekleyecek yeni ve tek bir yasal altyapıya olan ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır" ifadelerine yer veriliyor.

AFAD'IN MARAŞ RAPORUNDA NE VARDI?

Benzer bir raporu 2020'de Kahramanmaraş için hazırlayan AFAD, raporda halkın deprem tehlikesinden habersiz olduğuna dikkat çekmiş, tehlikeli bölgelerdeki yapıların tahliyesinin zorunlu olduğunu belirtmişti.

AFAD raporunda şu ifadeler yer almıştı:

"Bölgenin çok uzun sayılabilecek bir durgunluk dönemi geçirmekte oluşu nedeniyle halk, olası bir deprem tehlikesinden habersizdir. Bu durum tehlikenin boyutunu bir kat daha artırmaktadır.

Bu nedenle olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, meskun alanlarda zemin etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve tehlikeli zonlardaki (alanlardaki) yapıların tahliyesi zaruridir.

Ayrıca, yeni kurulacak köy, kasaba ve kentlerin kuruluş ve gelişme yerlerinin seçiminde deprem etkinliği ve deprem riski mutlaka dikkate alınmalıdır.

Aktif faylardan uzak ve sağlam zeminler üzerinde, betonarme ve statik hesapları doğru olan, depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır"

Kaynak: Gerçek Gündem