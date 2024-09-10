IŞİD Tarafından Kaçırılan Ezidi Kız Çocuğu Davası 4 Aralık'a Ertelendi

IŞİD terör örgütü tarafından kaçırılarak internette satışa çıkarılan Ezidi kız çocuğu ile ilgili davanın duruşması bugün görüldü. Dava, 4 Aralık gününe ertelendi.

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IŞİD Tarafından Kaçırılan Ezidi Kız Çocuğu Davası 4 Aralık'a Ertelendi

IŞİD terör örgütü tarafından kaçırılarak derin internette satışa çıkarılan Ezidi kız çocuğu ile ilgili davanın duruşması 4 Aralık’a ertelendi. Kız çocuğu, kaçak yollarla başka bir IŞİD’li tarafından Türkiye’ye getirilmiş ve derin internette satışa çıkarılmıştı. Ankara Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün saat 12.15'te görülen davanın 7’nci duruşması, gizlilik kararı ve yayın yasağı nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Duruşma, ilerleyen tarihte yeniden görülecek.

Kaynak: ANKA

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