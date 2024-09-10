Bolu'da Hastane Önünde Unutulan Bavul Paniğe Neden Oldu

Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde unutulan bir bavul, güvenlik endişesi yarattı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, bavulu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye bomba imha uzmanı ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi, hastane çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Yapılan incelemede, bavulun Rıdvan Çapkın’a ait olduğu ve eşinin hastanede ameliyat olduğu sırada unutulduğu belirlendi. Bavulun içinde sadece eşine ait kıyafetlerin bulunduğu ortaya çıktı. Çapkın, yaşanan karışıklık için polis ekiplerinden özür diledi ve bavulu teslim aldı. Bavul sahibinin ortaya çıkmasıyla birlikte hastane önündeki güvenlik tedbirleri kaldırıldı.

Kaynak: DHA