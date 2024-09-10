Oğlunun Kullandığı Traktörün Altında Kaldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 52 yaşındaki Muazzez Turan hayatını kaybetti. Kaza, saat 13.30 sıralarında Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İbrahim Turan'ın kullandığı 16 EU 513 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İbrahim Turan traktörden atlarken, annesi Muazzez Turan traktörün altında kaldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muazzez Turan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA