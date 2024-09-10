İpsala'da Kan Döküldü: Sürücü Yakalandı

Olay, İpsala ve Yunanistan'ın Kipi sınır kapıları arasındaki bölgede meydana geldi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobil, sınır hattında Türk uyruklu bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Kaza yapan sürücü, otomobiliyle Türk gümrük sahasına girerek hem bir TIR'a hem de bariyerlere çarptı. Daha sonra araçtan inen şüpheli, elindeki kesici aletle polis memurlarına doğru yürümeye başladı. Durumu kontrol altına almak isteyen polis ekipleri, önce havaya uyarı ateşi açtı. Ancak şüpheli durmayınca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hem yaralanan motosiklet sürücüsü hem de gözaltına alınan şüpheli, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs; sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA