Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, ''Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız.'' ifadelerine yer verildi.