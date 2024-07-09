Interpol Tarafından Kırmızı Bültenle Aranıyordu, Yozgat'ta Yakayı Ele Verdi
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı H.Ç, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetleri nedeniyle Yozgat'ta yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç'yi, ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda Yozgat-Çorum karayolunda yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.
Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA