Interpol Tarafından Kırmızı Bültenle Aranıyordu, Yozgat'ta Yakayı Ele Verdi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç'yi, ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda Yozgat-Çorum karayolunda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA