Adana'da Motosikleti Sahibiyle Birlikte Çaldılar

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda, 40 yaşındaki İ.Ç.'nin üç tekerlekli motosikleti, bir marketin önünden çalındı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında, 17 yaşındaki M.T. ve 22 yaşındaki arkadaşı E.Y., İ.Ç.'ye ait üç tekerlekli motosikleti çaldı.

İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.'nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA