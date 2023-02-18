İddia: YSK'nin ön incelemesinde seçim yapılabilir raporu

Maraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi tartışmasının gündem olması üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir ön çalışma yaptığı ve hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'ın yazısından konuyla ilgili bölüm şöyle:

“Kamuoyunda tartışılan güçlü olasılık şu:

İktidar seçimi istediğini ilan eder. Tarih de verir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu kararı alır:

Deprem bölgesindeki seçmen listelerinin sağlıklı oluşmadığı anlaşılıyor. Bu koşullarda zamanında seçim, erkendir.

Bu olasılık çok konuşuluyor ama ocak ayı sonunda yenilenen YSK yönetiminde daha farklı bir hava var. Sızan bilgilere göre YSK ön çalışmasını tamamladı, seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğu kanısına vardı. Bu değerlendirmesini Cumhurbaşkanlığı’na iletti.”

Kaynak: Gerçek Gündem