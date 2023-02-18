Lütfü Savaş: Hatay'da 20 bin civarı hayatını kaybeden insanımız var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 20 bin kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini, 24 bin yaralı bulunduğunu söyledi. Savaş, en az 30 bin hasarlı binanın da yıkılmak zorunda olduğunu ifade etti.

Sözcü’den Can Çapar imzalı habere göre, Lütfü Savaş, “Bugüne kadar Hatay'da 20 bin civarında hayatını kaybeden insanımız var. 24 binin üzerinde tespit edebildiğimiz yaralımız var. Bunların bir kısmı şehir dışında bir kısmı şehir içerisinde. Tıp fakültesi ve dışarıdan gelip sahra hastanesi kuran dostlarımızın hastanelerinde tedavi görüyor” sözlerini kaydetti.

SU VE ELEKTRİK SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Antakya'da su ve elektrik sorunlarının devam ettiğini belirten Savaş, “Çoğu yere elektrik verdik ama Antakya ıssız, geceleri karanlık duruyor. Maalesef Antakya'ya çok elektrik merkeze verilemiyor. Çünkü çok açık kablo, yıkılmış apartman var. Su konusunda Antakya ve Defne biraz da Samandağ'a su veremedik. Bunun dışında her yere su verdik” şeklinde konuştu.

EN AZ 30 BİN HASARLI BİNANIN YIKILMASI GEREKİYOR

Altyapıdaki zararın çok büyük olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, “Şu anda sadece Antakya’da en az yüzde 80’ini yıkmak zorundayız yıkılanların dışında” dedi.

Hatay'da yıkılan ve hasarlı binalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Lütfü Savaş, “Hatay'da 3 binin üstünde yıkılan bina var. 20 bin civarında ağır hasarlı, 10 bin civarında orta hasarlı bina var. Hepsini yıkmamız lazım. Cenazelerimizi defnederken bir yandan hafriyat çalışmaları başlıyor. Hatay'ı tekrar nasıl ayağa kaldırırız bunun çalışmasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEMOGRAFİK YAPININ DEĞİŞMESİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ”

“Bizim insanlarımızın bu şehirden gittiğini ve geri dönmeyeceklerini düşünen insan sayısı çok” diyen Lütfü Savaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şunu bilmek lazım ki biz, bu ata yadigarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletine son emanetinin belediye başkanı olarak söylüyorum ki burası bizim yurdumuz olmaya devam edecek. Biz, inşallah en yakın zamanda Suriye ile barış imzalayacağız. Suriye'den gelen bu kardeşlerimizi uluslararası hukukun güvencesi altında oradaki altyapıları da oluşturarak tekrar huzur içerisinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Bizim insanlarımızın da tekrar şehre gelmesi için şehri daha cazip hale getireceğiz. Burası Türk yurdu olmaya devam edecek. Demografik yapının değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem