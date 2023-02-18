Miçotakis, göç sorununun çözümü için Türkiye'yi işaret etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç sorununun sınırların korunması, iltica hakkı olmayanların geri gönderilmesi ve yasal göç yollarının sağlanmasından oluşan üç ayaklı bir yaklaşım ile çözülebileceğini belirtti.

Miçotakis, göç sorununun çözümü için Türkiye'yi işaret etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen göç konulu panelde, Yunanistan ve Avrupa Birliğinin (AB) göç sorununa yaklaşımı ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzensiz göç ile mücadele için sınırları korumanın önemli olduğunu ifade eden Miçotakis, AB içerisinde iltica hakkı bulunmayanların geri gönderilmesine ilişkin diğer ülkelerle çalışmanın da önemli olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'YE DESTEK SUNMALIYIZ"

Miçotakis, iltica hakkı olmayan düzensiz göçmenleri geri kabul edecek ülkelerin desteklenmesinin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Transit ülkeler de önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin AB ile 2016'da imzaladığı göç anlaşmasına da atıfta bulunan Miçotakis, "Türkiye ile çalışmaya çabalamalıyız, Türkiye'ye destek sunmalıyız" dedi.

YASAL GÖÇ TEŞVİKİ

Miçotakis, Yunanistan'ın mevsimlik işçi istihdamı için Bangladeş ve Mısır ile yaptığı göçmen kabul anlaşmalarını hatırlatarak, göç yoluyla Avrupa'da daha güzel bir gelecek arayışında olan insanlara yasal yollar önermenin önemli olduğunu belirtti.

Sınırların korunması ve yasal göçün teşviki için "büyük bir kapının olduğu büyük bir duvar" benzetmesi yapan Miçotakis, "Sınır koruması çözümün bir parçası, tek çözüm değil ancak sınır koruması çözümün bir parçası olmalı" diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan'ın da düzensiz göçle mücadele etmek zorunda olduğuna işaret ederek, "Bizim de yardıma, desteğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.

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