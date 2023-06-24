Fidan ve Blinken'den 'Rusya' Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.