Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Eski Galatasaraylı Felipe Melo, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'e bir destek mesajı yayınladı

Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, yaşanan deprem felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaparken göz yaşlarını tutamayan Volkan Demirel'le ilgili destek mesajı yayınladı.

Melo, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sık sık rekabet içinde olduğu Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in videosunun olduğu paylaşıma destek verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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