Charlie Hebdo'nun deprem karikatürü tepki çekti
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'deki depremi konu alan karikatürü sosyal medyada tepki çekti
GERÇEK GÜNDEM - Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Twitter hesabı üzerinden günün çizimi başlığıyla Türkiye'deki depremi konu alan bir karikatür yayınladı.
Yıkılmış bir yerleşim yerinin resmedildiği ve 'Türkiye'de deprem' üst başlığı taşıyan çizimde,
"Tank göndermeye gerek yok" ifadelerine yer verildi.
Charlie Hebdo dergisinin Twitter paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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