Charlie Hebdo'nun deprem karikatürü tepki çekti

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'deki depremi konu alan karikatürü sosyal medyada tepki çekti

Son Güncelleme:
Charlie Hebdo'nun deprem karikatürü tepki çekti

GERÇEK GÜNDEM - Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Twitter hesabı üzerinden günün çizimi başlığıyla Türkiye'deki depremi konu alan bir karikatür yayınladı.

Yıkılmış bir yerleşim yerinin resmedildiği ve 'Türkiye'de deprem' üst başlığı taşıyan çizimde,
"Tank göndermeye gerek yok" ifadelerine yer verildi.

Charlie Hebdo dergisinin Twitter paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Charlie Hebdo'nun deprem karikatürü tepki çekti - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Avrupa'dan yüzlerce uzman Türkiye için harekete geçti, 17 ülke destek gönderiyor Avrupa'dan yüzlerce uzman Türkiye için harekete geçti, 17 ülke destek gönderiyor
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı
Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı