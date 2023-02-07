Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Başbakan Kişida mesajında, söz konusu depremlerde çok sayıda kişinin can vermesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Japon hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenlere en içten taziyelerimi diliyorum. Ayrıca etkilenenlerin bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye gibi Japonya'nın da depremlerden çok fazla yıkıcı hasar aldığına işaret eden Kişida, "Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerine destek oldu. Japonya her zaman Türk halkının yanında" mesajını paylaştı.