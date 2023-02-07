Biden'dan Erdoğan'a taziye telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.