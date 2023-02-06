İsrail, Kahramanmaraş'a sahra hastanesi kuracak

Savunma Bakanı Galant, yarın binlerce yaralıyı tedavi edecek bir sahra hastanesinin kurulacağını açıkladı.

İsrail, Kahramanmaraş'a sahra hastanesi kuracak

İsrail'in Gaziantep'e gelen ekibinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a sahra hastanesi kuracağı öğrenildi. 

Hastürk TV'nin haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Galant’ın, Genelkurmay Başkanı Hartzi Halevi ve Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir ile bir durum değerlendirmesi yaptığı ve facianın merkezine sahra hastanesi kurulmasına karar verildiği öğrenildi.

Gallant, aynı zamanda Türk mevkidaşı Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. 

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