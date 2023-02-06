Komşudan yardım eli: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan "Hazırız" açıklaması

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir kez daha Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Komşudan yardım eli: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan "Hazırız" açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 10 ilde meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaynettiği depremde yardım çağrısını yineledi. 

Dendias, yaptığı basın açıklamasında "Yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin yanı sıra Türkiye ve Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yunanistan her zaman komşularına yardım etmeye hazır" dedi. 

Yunanistan, Özel Afet Birimi'ni (EMAK) akşamüstü saatlerinde Türkiye'ye gönderdiğini açıklamıştı. Ayrıca Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellarapoulou ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletmişti. 

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