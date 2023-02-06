Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği önünde Rus vatandaşları karanfil bıraktı

Rusya'da vatandaşlar Türk Büyükelçiliği'nin önünde karanfil bırakarak destek verdi.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği önünde Rus vatandaşları karanfil bıraktı

Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen deprem nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. 

Deprem nedeniyle uluslararası yardım çağrısından bulunan Türkiye'ye 40 yakın ülkeden yanıt geldi. 

Rusya'da ise Rus vatandaşlar Türk Büyükelçiliği'nin önüne karafanfil bırakarak desteklerini iletti. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile telefonla görüştüğü ve depreme ilişkin son bilgiler verdiği öğrenildi. 

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