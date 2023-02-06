Türkiye'de meydana gelen deprem Grönland'da dahi hissedildi!

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırma Kurumu, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Grönland’da dahi hissedildiğini açıkladı.

AFP’ye konuşan sismolog Tine Larsen, “Türkiye’deki büyük depremler açık bir şekilde Danimarka’daki ve Grönland’daki sismograflarda kaydedildi” dedi.

T24'ün aktardığına göre, Larsen, Kahramanmaraş merkezli ilk 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından beş dakika sonra Danimarka’da, sekiz dakika sonra da Grönland’da hissedildiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'de gerçekleşen deprem 10 ilde de yıkıma neden oldu. Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen depremde 1014 kişi yaşamını yitirdi.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 7,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.