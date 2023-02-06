Fransa, Türkiye'ye 139 kişilik kurtarma ekibi gönderiyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın talebiyle bu akşam Avrupa destek mekanizmasının bir parçası olarak 139 kişilik sivil güvenlik kurtarma ekibi Türkiye’ye uçacak” dedi.

Darmanin, “Fransa, bu korkunç olaylarda Türkiye’ye tam desteğini sunmaktadır” dedi.

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmaso aktive edildi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Kriz Yönetimi Sorumlusu Janez Lenarčič tarafından yapılan açıklamada ABD’nin 7.8, AFAD ve Kandilli’nin 7.7 olarak belirlediğin Türkiye’de 10 ili, Suriye başta olmak üzere çevre ülkeleri etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin bölgede 100 yıldan bu yana en güçlü depremlerden olduğu belirtildi.

AB açıklamasında, Sivil Koruma Mekanizması’nın aktive edildiği, arama ve kurtarma ekiplerinin seferber edildiği bildirildi.

Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Romanya’dan 10 şehir arama ve kurtarma ekibinin seferber edildiği aktarıldı. Açıklamada İtalya ve Macaristan’ın da Türkiye’ye yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.