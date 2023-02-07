Latin Amerika’dan Türkiye'ye destek mesajları: Meksika’dan kurtarma ekibi geliyor

Latin Amerika ülkelerinin devlet başkanları, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek ve dayanışma mesajları yayımlarken Meksika’dan da Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderileceği bildirildi.

- Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un talimatıyla Türkiye’ye arama ve kurtarma ekibinin gönderileceğini belirterek, “Meksika Hava Kuvvetlerine bağlı uçak, Türkiye’ye gitmek üzere birkaç saat içinde havalanacak.” ifadesini kullandı.

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Kurbanların ailelerine, Türk ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz.” ifadesine yer verdi.

- Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çok sayıda can kaybı nedeniyle Arjantin’in, Türkiye ve Suriye halkları ve devletleriyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

- Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Twitter hesabındaki paylaşımında, Türkiye ve Suriye ile tam dayanışma halinde olduklarını vurgulayarak, “Bolivya Devleti, kurbanların ailelerine en derin taziyelerini gönderiyor ve yaralılara acil şifalar diliyor.” ifadesini kullandı.

- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabındaki mesajında, Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, Dışişleri Bakanlığının somut yardımlar için ilgili yetkililerle temas kurduğunu kaydetti.

- Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Twitter hesabındaki açıklamasında, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Binlerce cana mal olan yıkıcı deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, dualarımızı paylaşıyoruz. Kalbimiz sizinle.” ifadesine yer verdi.