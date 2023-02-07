Avrupa'dan yüzlerce uzman Türkiye için harekete geçti, 17 ülke destek gönderiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajları paylaşan Avrupa'dan çok sayıda ülke, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama ve kurtarma ekiplerini seferber etti.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen iki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) mekanizmalarının yanı sıra NATO üyesi ve Avrupa'dan çok sayıda ülke, Türkiye'nin bu zor gününde destek olmak için harekete geçti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AB üyesi 17 ülkenin, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini söyledi.

CNN International televizyonundan Christian Amanpour'a, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen AB ülkelerinin sayısının 17'ye çıktığını bildirdi.

Daha önce bu rakam 13 olarak açıklanmıştı.

Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'dan ilk ekiplerin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Suriye'de de insani yardım ortaklarıyla yakın çalıştıklarını belirten Lenarcic, artık kurtarma operasyonları da üstlendiklerini kaydetti.

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvar da AB'nin Türk makamlarına acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdiğini, Birliğin gerektiğinde daha fazla desteği koordine etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu belirterek, "NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." ifadesini kullandı.

850'NİN ÜZERİNDE UZMAN TÜRKİYE İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderecek.

İsviçre, 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

İtalyan İtfaiyesinden bir keşif ekibi enkaz altında kalanların kurtarılması için yola çıktı. Malta ise bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

Avusturya'dan 80 asker yarın Türkiye'ye harekete geçerken, bu ülkeden 25 özel arama ve kurtarma ekibi de deprem bölgesine gidecek.

Fransa, bu akşam 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu. Türkiye'nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibin deprem bölgesine gönderileceği bilgisini paylaştı.

Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı.

Ayrıca, yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğu bildirildi.

Bulgaristan, bu yardıma takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.

Arnavutluk'tan bir ekip yola çıkarken, Hollanda 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket edeceğini, ayrıca bir başka uçakla 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.

İspanya, iki askeri uçakla 90'dan fazla kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. İspanya'da "Sınırsız İtfaiyeciler" örgütü gibi bazı sivil yardım ekipleri de 10-15 kişilik gruplarla yardım için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "THW (Alman yardım kuruluşu) kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir. THW halihazırda acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini hazırlıyor ve benim talebim üzerine Türk Sivil Savunması ile yakın koordinasyon halinde." dedi

Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi. Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı.

BALKANLAR

Balkanlarda, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.

BALTIK ÜLKELERİ

Estonya, Litvanya, Letonya'nın yanı sıra Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten de taziye ve dayanışma mesajları geldi.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlere ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset gibi üst düzey devlet ve hükümet adamları taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.

ULUSLARARASI KURUMLARDAN DAYANIŞMA MESAJLARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), merkezi Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) gibi kuruluşlardan destek ve başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları sebebiyle Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

Kaynak: AA