Dünya Temizlik Günü'nde Doğaseverler Buluşuyor

“Daha yeşil bir Ataşehir” için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ataşehir Belediyesi, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü’nde, Let’s Do It Türkiye iş birliğiyle etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik, 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Kayışdağı Mahallesi Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak. Ataşehir’de bir araya gelecek doğaseverler; etkinlik kapsamında doğaya atılan atıkları toplayıp onları sergileyecek ve duyarsız insanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini gözler önüne serecek.

ETKİNLİKTE PLASTİK KULLANMAK YOK

Doğaya büyük zararlar veren plastik atık sorununa dikkat çekilmesi için de etkinlik sırasında plastik şişe ve bardak kullanılmayacak, çevreseverler etkinliğe termos ve matara gibi yeniden kullanılabilir ürünlerle katılacak.

Ataşehir Belediyesi, çevreye sahip çıkmak için harekete geçmek isteyen tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.







Kaynak: ANKA