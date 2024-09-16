Cenaze Dönüşü Facia Gibi Kaza, Minibüs Bariyere Saplandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Cenazeden dönen minibüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 15 yaşındaki bir çocuğun durumu ağır.
Olay, dün sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağında yaşandı. Diyarbakır'dan dönen iki ailenin bulunduğu minibüs, sürücünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ve araçtaki 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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