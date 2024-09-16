Cenaze Dönüşü Facia Gibi Kaza, Minibüs Bariyere Saplandı!

Olay, dün sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağında yaşandı. Diyarbakır'dan dönen iki ailenin bulunduğu minibüs, sürücünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ve araçtaki 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA