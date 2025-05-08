En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı

MEZUN OLUR OLMAZ İŞ BULUYORLAR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) odaklı paylaşımlarıyla bilinen osym_hocasi tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de mezun olduktan sonra en kısa sürede iş bulan 15 mesleği ortaya koydu. Listede yer alan bazı meslekler beklentileri karşılar nitelikte olsa da, listenin ilk sırasındaki meslek birçok kişiyi şaşırttı.

ZİRVEDEKİ MESLEK SÜRPRİZ OLDU

Artan yaşam maliyetleri ve düşük kamu maaşları nedeniyle, gençler artık sadece okul bitirmek değil, mezun olur olmaz işe yerleşmek ve gelir elde etmek istiyor. Gençlerin tıp, hemşirelik ve bilgisayar mühendisliği gibi klasik "garanti meslekler"e ilgisi sürerken, bazı yeni nesil alanlar bu bölümleri bile geride bıraktı. Hatta öyle ki, bazı mesleklerde mezun olanlar bir hafta bile işsiz kalmadan sektörde yerini alabiliyor.