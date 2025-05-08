En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı
Türkiye’de mezun olur olmaz hızla iş bulma şansı sunan 15 meslek belli oldu. Tıp, hemşirelik ve mühendislik gibi alanları bile geride bırakan ilk sıradaki meslek herkesi şaşırttı. Bazı mezunlar iş bulmak için bir hafta bile beklemiyor. İşte en hızlı iş bulan meslekler ve ortalama aylık maaşları...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de gençler artık mezuniyet sonrası uzun süre iş aramak istemiyor. Hızla iş hayatına atılmak ve yüksek gelir elde etmek isteyen yeni nesil, kariyer tercihlerinde artık çok daha stratejik davranıyor. Son yıllarda memuriyet cazibesini kaybederken, kazanç potansiyeli yüksek ve hemen iş imkânı sunan bölümler revaçta.
MEZUN OLUR OLMAZ İŞ BULUYORLAR
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) odaklı paylaşımlarıyla bilinen osym_hocasi tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de mezun olduktan sonra en kısa sürede iş bulan 15 mesleği ortaya koydu. Listede yer alan bazı meslekler beklentileri karşılar nitelikte olsa da, listenin ilk sırasındaki meslek birçok kişiyi şaşırttı.
ZİRVEDEKİ MESLEK SÜRPRİZ OLDU
Artan yaşam maliyetleri ve düşük kamu maaşları nedeniyle, gençler artık sadece okul bitirmek değil, mezun olur olmaz işe yerleşmek ve gelir elde etmek istiyor. Gençlerin tıp, hemşirelik ve bilgisayar mühendisliği gibi klasik "garanti meslekler"e ilgisi sürerken, bazı yeni nesil alanlar bu bölümleri bile geride bıraktı. Hatta öyle ki, bazı mesleklerde mezun olanlar bir hafta bile işsiz kalmadan sektörde yerini alabiliyor.
İşte mezun olur olmaz en hızlı iş bulan meslekler ve ortalama aylık maaşları:
16- ODYOLOG
31.400 TL
15- MALİYE (MALİ İŞLER SORUMLUSU)
60.100 TL
14- SAVCI
78.500 TL
13- HAKİM
58.900 TL
12- TURİZM, İŞLETME (TURİZM MÜDÜRÜ)
52.200 TL
11- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
76.000 TL
10- İSLAMİ BİLİMLER (İMAM)
26.850 TL
9- ECZACI
65.000 TL
8- UÇAK MÜHENDİSİ
103.334 TL
7- HEMŞİRE
30.800 TL
6- MİMAR
42.205 TL
5- VETERİNER
53.800 TL
4- DOKTOR
99.100 TL
3- PİLOT
175.000 TL
2- İÇ MİMAR
37.900 TL
1- TEKSTİL MÜHENDİSİ
27.000 TL
NOT: Haberde belirtilen maaşlar internette yer alan iş ve işçi bulma kurum ve kuruluşları tarafından açıklanan rakamlardır.