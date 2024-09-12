Belediye Kütahyaspor, Narin İçin Sahaya Çıkacak

Belediye Kütahyaspor, 15 Eylül Pazar günü Dumlupınar Stadı'nda oynanacak Belediye Kütahyaspor - Ergene Velimeşe maçını özel bir etkinliğe dönüştürüyor. Maç, özellikle Narin Güran ve tüm çocuklar için düzenlenecek.

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Belediye Kütahyaspor, Narin İçin Sahaya Çıkacak

Belediye Kütahyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; 15 Eylül Pazar günü Dumlupınar Stadı'nda oynanacak Belediye Kütahyaspor - Ergene Velimeşe maçının başta Narin olmak üzere tüm çocuklar için oynanacağı ve 0-14 yaş arası tüm çocuklara da karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz verileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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