Belediye Kütahyaspor, Narin İçin Sahaya Çıkacak

Belediye Kütahyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; 15 Eylül Pazar günü Dumlupınar Stadı'nda oynanacak Belediye Kütahyaspor - Ergene Velimeşe maçının başta Narin olmak üzere tüm çocuklar için oynanacağı ve 0-14 yaş arası tüm çocuklara da karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz verileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA