Belediye Kütahyaspor, Narin İçin Sahaya Çıkacak
Belediye Kütahyaspor, 15 Eylül Pazar günü Dumlupınar Stadı'nda oynanacak Belediye Kütahyaspor - Ergene Velimeşe maçını özel bir etkinliğe dönüştürüyor. Maç, özellikle Narin Güran ve tüm çocuklar için düzenlenecek.
Belediye Kütahyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; 15 Eylül Pazar günü Dumlupınar Stadı'nda oynanacak Belediye Kütahyaspor - Ergene Velimeşe maçının başta Narin olmak üzere tüm çocuklar için oynanacağı ve 0-14 yaş arası tüm çocuklara da karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz verileceği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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