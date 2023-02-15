Bahçeli'den sonra Soylu da Ahbap'ı tehdit etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde yıkılan binalar için delillendirme faaliyeti yapılmadan enkazın kaldırılmadığını belirtirken, Antakya'da her iki konuttan birinin de yıkık olduğunu söyledi

Bahçeli'den sonra Soylu da Ahbap'ı tehdit etti

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. 

Soylu'nun sözlerinin satırbaşları:

*Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir.

* Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı.

* Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.

* Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.

* Evler bir yılda teslim edilecek.

* Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık.

* Barınma merkezleri olarak çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. Önemli bir bölümü kuruldu. Bir 200 bin çadır daha sevk edilecek

* Salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir yayılım söz konusu değil. Hem hastanelerimiz işlem yapıyor hem de aynı zamanda onlarca ekip taramalarına devam etmektedir.

* Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden vatandaşlarımız burada yaşayan hemşehrilerimizin şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Binaların nereye yapılacağına dair tespitler tamamlandı.

* Güvenlikle ilgili, asayişle ilgili bir dedikodu aldı başını gitti. Kıymetli vatandaşlarımız, biz Kahramanmaraş'tayız yağma görmedik, Adıyaman'da, Osmaniye'de bir yağma yok. Birkaç münferit olayın dışında başka bir şey söz konusu değil.

* Kentlerimizde hayat devam edecek, spekülasyon yapılmasın.

Kaynak: Gerçek Gündem

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