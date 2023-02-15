Almanya'da depremzedeler için toplanan yardımlar kundaklandı!

GERÇEK GÜNDEM - Almanya'nın Recklinghausen kentinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilmek üzere toplanan kıyafetlerin olduğu süpermarket kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kundakçıların markete girerek toplanan kıyafetleri ateşe verdiği görülüyor.

Kundaklanan süpermarketin sahibi Vijay Raj, yerel medyaya verdiği demeçte markette depremzedelere gönderilmek üzere çok sayıda kıyafet ve para bulunduğunu söyledi.

Raj, "Bu kıyafetleri ve parayı bağışlama hayallerimiz markete gelen iki Avrupalı tarafından bozuldu ve ateşe verildi. Ayrıca dükkana astığımız iki Türk bayrağının da bağışlarla birlikte yandığını gördük" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, bağış toplayanların olaya nasıl tepki verdiğini sorması üzerine Raj, "Hepimiz çok üzgünüz. Bazılarımız çok ağladı çünkü bu bağışları toplayıp, paketlemek için hep birlikte çok çaba harcadık. İnsanlar yangından sonra kurtarılabilecekleri kurtarmak için bir araya geldi. Neyse ki kundakçılar, arka bölümde paketlediğimiz yardımlara ulaşamamışlar" ifadelerini kullandı.

Raj bundan sonra bağış kabul etmeyeceklerini belirtirken, yardım etmek isteyen kişilere sahada çalışan kurumlara nakit yardımı yapmalarını tavsiye etti.

In Marl (NRW) wurde eine Sammelstelle für Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien in Brand gesteckt. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Die Spenden auf dem Gelände des Supermarktes Ani brannten ab.



Menschenverachtendes Verhalten. pic.twitter.com/V2ulkrJlpw — Tarek Baé (@Tarek_Bae) February 13, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem