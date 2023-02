Almanya'da depremzedeler için toplanan yardımlar kundaklandı!

In Marl (NRW) wurde eine Sammelstelle für Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien in Brand gesteckt. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Die Spenden auf dem Gelände des Supermarktes Ani brannten ab.



Menschenverachtendes Verhalten. pic.twitter.com/V2ulkrJlpw