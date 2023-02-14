Atina'dan Türkiye'ye yeni mesajlar: Bu deprem felaketi, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için güzel bir fırsata dönüştürülebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kuzey Yunanistan’ın Kozani kentinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye’deki depremlerle ilgili soruları yanıtlarken Türkiye’ye yardımların süreceğini söyledi.

T24'ten Stelyo Berberakis'in haberine göre, depremlerden sonra ortaya çıkan tablo karşısında Yunan halkının dayanışma duygularını dile getiren Miçotakis “Bu deprem felaketi, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için güzel bir fırsata dönüştürülebilir” dedi.

“Anlaşmazlık konularının giderilmesi uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı olduğu kadar Türk ve Yunan halklarının karşılıklı duyguları da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır” şeklinde konuşan Miçotakis “Türk Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘..deprem felaketinin Yunanistan ile yeni bir sayfa açılmasına vesile olması’ ümidini aynen paylaşıyorum” ifadesini kullandı.

Miçotakis deprem bölgelerinde açılan büyük zararların karşılanması amacıyla Yunanistan’ın da üstüne düşen görevi yapmaya devam edeceğini belirterek, “Depremler bizim ülkemize de eşlik ediyor. Bunu unutmamamız lazım” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Yunan Star TV kanalına verdiği demecinde deprem bölgelerinde gördüğü manzaraların, “akıllara sığmayacak kadar trajik” olduğundan söz etti. ”İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar ne denli ciddi olursa olsun insan acısının çok daha büyük ve önemi" olduğunu söyleyen Dendias, "Türkiye’ye yönelik yardımların kesilmeyeceğini ve aynen sürdürüleceğini" vurguladı.

Deprem bölgelerinden dönen Yunan itfaiye komandoları EMAK Başkanı Athanasios Balafas ise , depremde karşılaştığı manzaralardaki duygularını ünlü Yunan yazar Nikos Kazancakis’in, “Acı duyuyorsan canlısın; başkasının acısını duyuyorsan insansın” deyimi ile özetledi.

Bu arada ülke çapında başlatılan yardım kampanyaları aynı hızla devam ediyor. Başkent Atina’nın, “Barış ve Dostluk” kapalı stadyumuna 160 kamyonla getirilen insani yardımların 130 tonu geçtiği belirtiliyor.