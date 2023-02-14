Moldova hava sahasını kapattı!

Rus medyası, Moldova'nın hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Moldova hava sahasını kapattı!

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, dün yaptığı açıklamada Rusya’nın yabancı sabotajcıları kullanarak Sandu liderliğini devirmek, AB’ye katılımını engellemek ve Ukrayna’ya karşı savaşta kullanarak Moldova’yı istikrarsızlaştırma planları olduğunu iddia etmişti.

Rusya da bu açıklamaları yalanlayarak, “Bu tür iddialar tamamen asılsızdır” açıklamasını yapmıştı. Rusya’nın açıklamasından kısa bir süre sonra Moldova’nın hava sahasını geçici olarak kapattığı kaydedildi. Air Moldova tarafından yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız Moldova hava sahası kapatıldı. Uçuşların yeniden başlamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞLAR, GÜVENLİK NEDENİYLE DURDURULDU

Kişinev Havalimanında adını açıklamayan kaynaklar, uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulduğunu duyurdu. Rus medyası, uçuşların durdurulduğunu duyururken Moldova hükümetinden henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye ve Suriye'de 26 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor 'Türkiye ve Suriye'de 26 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor'
ATV'nin reyting deposuydu.. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili flaş karar ATV'nin reyting deposuydu.. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili flaş karar
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde
'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' 'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek'
‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler ‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler
Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar
İsmail Saymaz, Bahçeli'yi kızdıracak 'Ahbap' gönüllüsünü açıkladı: 'Düğününde Ahbaplar da oradaydı' İsmail Saymaz, Bahçeli'yi kızdıracak 'Ahbap' gönüllüsünü açıkladı: 'Düğününde Ahbaplar da oradaydı'