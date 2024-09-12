Aydın Barajlarında Yenileme Çalışmaları Başlıyor
Aydın'ın önemli su kaynaklarından olan Çine Topçam Barajı ve Karpuzlu Yaylakavak Barajı'nda yenileme çalışmaları için protokol imzalandı. Bu sayede barajların ömrü uzatılacak ve sulama sezonlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek.
Aydın'ın tarım üretimi açısından büyük öneme sahip olan barajlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları, bölge çiftçilerini sevindirdi. İmzalanan protokol kapsamında, barajların dipsavaklarının onarımı yapılacak. Dipsavaklar, barajlarda su seviyesi yükseldiğinde fazla suyu güvenli bir şekilde tahliye etmek için kullanılan önemli yapılardır. Bu sayede tarım arazilerinin su altında kalmasının önüne geçilecek ve sulama sezonunda yaşanabilecek olumsuzluklar en aza indirilecek.
Kaynak: İHA
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