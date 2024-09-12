Aydın Barajlarında Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Aydın'ın tarım üretimi açısından büyük öneme sahip olan barajlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları, bölge çiftçilerini sevindirdi. İmzalanan protokol kapsamında, barajların dipsavaklarının onarımı yapılacak. Dipsavaklar, barajlarda su seviyesi yükseldiğinde fazla suyu güvenli bir şekilde tahliye etmek için kullanılan önemli yapılardır. Bu sayede tarım arazilerinin su altında kalmasının önüne geçilecek ve sulama sezonunda yaşanabilecek olumsuzluklar en aza indirilecek.

Kaynak: İHA