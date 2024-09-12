33 Yıl Hapis Cezali Firari Yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 ay önce cezaevinden kaçan Musa Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, bir yakınının evine giderken düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi.

33 Yıl Hapis Cezali Firari Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'hırsızlık', 'cinsel taciz' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından hüküm giymiş olan Musa Y.'nin 4 ay önce cezaevinden kaçtığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Musa Y.'nin Seyhan ilçesi Dervişler Mahallesi'ndeki bir yakınının evine gideceği bilgisi elde edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için belirtilen adrese operasyon düzenledi. Musa Y., eve girmeden önce ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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