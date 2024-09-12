DSİ Açıkladı! Kozan Barajı’nda 2024 Yılı Sulaması İçin Bir Sorun Yok

DSİ Adana Bölge Müdürlüğü, dün bazı basın organlarında yer alan "Kozan Barajı'nda su bitmek üzere" iddialarına karşı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, barajdaki su seviyesinin şu an itibarıyla 31 milyon metreküp olduğu ve sulama sezonu boyunca yaklaşık 10 milyon metreküp suya ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Bu durumda, Kozan Barajı'ndaki mevcut su miktarının 2024 yılı sulama sezonu için yeterli olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kozan Barajı, 156 milyon m3 sulama suyu depolama kapasitesine sahip olup Kozan sulamasının da su kaynağıdır. Kozan Barajı’ndan sulanan 2935 ha’lık alanda 2024 yılı sulama sezonunda 1. ürün ve 2. ürünlerin sulaması sorunsuz bir şekilde yaptırılmış olup, 3. ürün ve sabit tesislerin ise sulaması yaptırılmaya devam etmektedir. 01-11.09.2024 tarihleri arasındaki yağışların bitki su ihtiyacını karşılamış olması nedeniyle sulamaya geçici olarak ara verilmiştir. Sulama sezonu sona erene kadar yaklaşık 10 milyon m3 sulama suyuna ihtiyaç duyulacağı planlanmakta olup, barajda şu an itibariyle 31 milyon m3 su bulunmaktadır. Netice itibariyle Kozan Barajı’ndaki mevcut su ile 2024 yılı sulama sezonunda herhangi bir problemle karşılaşılması söz konusu değildir.”

Kaynak: İHA