Adıyaman'da enkazdan çıkarılan bazı vatandaşların donarak öldüğü tespit edildi

Depremin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Adıyaman’da enkaz altından donmuş cesetlerin çıkartıldığı öğrenildi.

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Adıyaman'da enkazdan çıkarılan bazı vatandaşların donarak öldüğü tespit edildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 13,5 milyon kişiyi doğrudan etkiledi.

Depremin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Adıyaman’da enkaz altından donmuş cesetlerin çıkartıldığı öğrenildi.

Yardım faaliyetleri için bölgede bulunan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran izlenimlerini Independent Türkçe’ye anlattı:

"30 saat geçti binalarda canlı insanlar var yeterli ekipman yok. Çıkarılan bazı cesetlerin donarak öldüğü tespit edildi."

Kaynak: Gerçek Gündem

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