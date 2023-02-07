Depremin ardından Suriye'de de can kaybı sayısı artıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1602'ye ulaştı.

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Depremin ardından Suriye'de de can kaybı sayısı artıyor

GERÇEK GÜNDEM - Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından Suriye'de de can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

Rejim ve muhalefet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre ülke genelinde ölü sayısı 1602'ye ulaştı. Devlet haber ajansı SANA, Halep, Lazkiye, Hama, İdlib ve Tartus'ta 812 kişinin öldüğünü, 1449 kişinin yaralandığını duyurdu.

Muhalif gruplarla bağlantılı arama kurtarma grubu Beyaz Miğferliler ise muhalefetin kontrolündeki alanlarda 790 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2200 kişinin yaralandığını açıkladı. Grubun açıklamasında can kaybı sayısının 'dramatik şekilde artmasının' beklendiği belirtildi.

Reuters'a konuşan grup sözcüsü bölgede acil olarak uluslararası grupların yardımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki kentlerde yıkım olduğu ve enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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