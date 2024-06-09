2024 YKS, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
2024 YKS'nin tüm oturumları tamamlandı ve ÖSYM, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinde erişime açtı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.
Kaynak: AA