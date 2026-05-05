Zeynep Sönmez Roma Açık’ta Tur Atladı

Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası’nda İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri’yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Başkent Roma’da düzenlenen Roma Açık Tenis Turnuvası’nda kadınlar ilk tur maçları oynandı. WTA 1000 kategorisindeki turnuva, Grand Slam’lerin ardından en prestijli organizasyonlar arasında yer alıyor ve şampiyona 1000 puan kazandırıyor.

Dünya sıralamasında 65. basamakta bulunan Zeynep Sönmez, turnuvada ilk kez ana tabloda mücadele etti. İlk turda ev sahibi ülkeden 265. sıradaki Jennifer Ruggeri ile karşılaşan milli tenisçi, maça tutuk başladı ve ilk seti 6-4 kaybetti.

İKİNCİ SETTE GERİ DÖNDÜ

İkinci sette oyunun kontrolünü ele alan Sönmez, rakibinin servislerini üç kez kırarak seti 6-2 kazandı ve durumu eşitledi. Karar setinde de üstün oyununu sürdüren milli sporcu, aynı skorla seti alarak maçı 2-1 kazandı. Yaklaşık 2 saat 7 dakika süren karşılaşmanın ardından Zeynep Sönmez adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

Kaynak: AA

