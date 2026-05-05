Gençlerbirliği Metin Diyadin ile Anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından, bu sezon daha önce de görev yapan Metin Diyadin ile görüşmelere başladı. Başkent ekibinin Diyadin ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Bu sezon Başkent ekibinde 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Diyadin, küme düşme potasına gerileyen Gençlerbirliği'ni ligde tutmak için çaba gösterecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine geri dönen Metin Diyadin için şu açıklamayı yaptı:

"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde!

Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz."

