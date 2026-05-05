Gençlerbirliği Metin Diyadin ile Anlaştı

Volkan Demirel ile ikinci kez yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 58 yaşındaki teknik direktör Metin Diyadin'in ile anlaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Diyadin, bu sezonda ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçmiş oldu.

Son Güncelleme:
Gençlerbirliği Metin Diyadin ile Anlaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından, bu sezon daha önce de görev yapan Metin Diyadin ile görüşmelere başladı. Başkent ekibinin Diyadin ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Bu sezon Başkent ekibinde 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Diyadin, küme düşme potasına gerileyen Gençlerbirliği'ni ligde tutmak için çaba gösterecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine geri dönen Metin Diyadin için şu açıklamayı yaptı:

"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde!

Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gençlerbirliği
Son Güncelleme:
Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı: Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak mı? Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı
Galatasaray Seçimlerinde Tek Aday Dursun Özbek Galatasaray'da Tek Adaylı Seçim
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar
Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı! Para Cezası Kesildi Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı!
Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak? Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?
Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı: Müsaade Edilmemesini Temenni Ederiz Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı