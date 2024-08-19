Zaha'dan Olay Yaratacak Sözler: 'Galatasaray Taraftarı Yüzüme Meşale Attı'

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Zaha, neden oynamadığına ilişkin gelen bir soruyu yanıtladı. Zaha, Galatasaray yöneticilerini işaret etti.

Son Güncelleme:
Zaha'dan Olay Yaratacak Sözler: 'Galatasaray Taraftarı Yüzüme Meşale Attı'

Galatasaray’da ayrılık çanlarının çaldığı Wilfried Zaho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha, ayrılıp ayrılmamasıyla ilgili "Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Bir Galatasaray taraftarının fırlattığı meşalenin ise neredeyse yüzüne isabet edeceğini şöyle anlattı:

"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var.

Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki "Seni seviyoruz.”

Zaha, neden oynamadığına ilişkin ise, Galatasaray yöneticilerini işaret etti.

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi! Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi!
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç Açıklaması: 'Oraya Girmesi Yanlış' Acun Ilıcalı'dan Ali Koç Açıklaması
Tır Elektrikli Aracı Uçurdu Tır Elektrikli Aracı Uçurdu
Ali Koç'a Saldırı Dünya Manşetlerinde: 'Türkiye'de Bir Utanç Daha' 'Türkiye'de Bir Utanç Daha'
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri mi Dönüyor?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! İzmir'de Deprem
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Mesai Saatleri Azalıyor mu? Mesai Saatleri Azalıyor mu?
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Malatya'da Deprem Malatya'da Şiddetli Deprem
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın Cenazesinde Yaşananlara İsyan Etti: 'Böyle Bir Rezillik Görmedim' 'Böyle Bir Rezillik Görmedim'