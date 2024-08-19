Zaha'dan Olay Yaratacak Sözler: 'Galatasaray Taraftarı Yüzüme Meşale Attı'

Galatasaray’da ayrılık çanlarının çaldığı Wilfried Zaho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha, ayrılıp ayrılmamasıyla ilgili "Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Bir Galatasaray taraftarının fırlattığı meşalenin ise neredeyse yüzüne isabet edeceğini şöyle anlattı:

"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var.

Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki "Seni seviyoruz.”

Zaha, neden oynamadığına ilişkin ise, Galatasaray yöneticilerini işaret etti.